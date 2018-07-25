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Tuesday's Games

Tuesday’s Games

(All Times Eastern)

MLB

American League

Baltimore 7, Boston 6

Minnesota 5, Toronto 0

N.Y. Yankees 4, Tampa Bay 0

Oakland 13, Texas 10, 10 innings

Kansas City 5, Detroit 4

Chicago White Sox 4, L.A. Angels 2

National League

Miami 9, Atlanta 3

Philadelphia 7, L.A. Dodgers 4, 16 innings

N.Y. Mets 6, San Diego 3

St. Louis 4, Cincinnati 2, 11 innings

Arizona 5, Chicago Cubs 1

Milwaukee 5, Washington 4, 10 innings

Interleague

Pittsburgh 9, Cleveland 4

Houston 8, Colorado 2, 10 innings

San Francisco 4, Seattle 3

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