Sunday’s Games
(All Times Eastern)
MLB
American League
N.Y. Yankees 2, Toronto 1, 10 innings
Oakland 6, Cleveland 0
Texas 3, Detroit 0
Houston 2, Chicago White Sox 1
Minnesota 10, Baltimore 1
Boston 7, Kansas City 4
National League
Pittsburgh 4, Philadelphia 1
Miami 10, Washington 2
Milwaukee 10, Atlanta 3
Chicago Cubs 6, Cincinnati 5, 10 innings
San Francisco 13, St. Louis 8
San Diego 4, Arizona 3, 16 innings
Interleague
Tampa Bay 9, N.Y. Mets 0
Seattle 6, Colorado 4
L.A. Angels 4, L.A. Dodgers 3
—
MLS
New York City FC 1, New York 0
—