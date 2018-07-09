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Sunday's Games

Last Updated Jul 9, 2018 at 12:40 am EDT

Sunday’s Games

(All Times Eastern)

MLB

American League

N.Y. Yankees 2, Toronto 1, 10 innings

Oakland 6, Cleveland 0

Texas 3, Detroit 0

Houston 2, Chicago White Sox 1

Minnesota 10, Baltimore 1

Boston 7, Kansas City 4

National League

Pittsburgh 4, Philadelphia 1

Miami 10, Washington 2

Milwaukee 10, Atlanta 3

Chicago Cubs 6, Cincinnati 5, 10 innings

San Francisco 13, St. Louis 8

San Diego 4, Arizona 3, 16 innings

Interleague

Tampa Bay 9, N.Y. Mets 0

Seattle 6, Colorado 4

L.A. Angels 4, L.A. Dodgers 3

MLS

New York City FC 1, New York 0

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