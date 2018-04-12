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Wednesday's Games

Last Updated Apr 12, 2018 at 2:40 am EDT

Wednesday’s Games

NHL

Pittsburgh 7 Philadelphia 0

(Penguins lead series 1-0)

Winnipeg 3 Minnesota 2

(Jets lead series 1-0)

Vegas 1 Los Angeles 0

(Golden Knights lead series 1-0)

AHL

Syracuse 1 Rochester 0

Texas 3 Grand Rapids 2 (OT)

San Jose 2 Bakersfield 1

Stockton 6 Ontario 3

Tucson 4 San Diego 0

NBA

Boston 110 Brooklyn 97

Detroit 119 Chicago 87

Miami 116 Toronto 109 (OT)

Minnesota 112 Denver 106 (OT)

New Orleans 122 San Antonio 98

New York 110 Cleveland 98

Oklahoma City 137 Memphis 123

Orlando 101 Washington 92

Philadelphia 130 Milwaukee 95

Sacramento 96 Houston 83

L.A. Lakers 115 L.A. Clippers 100

Portland 102 Utah 93

MLB

American League

Minnesota 9 Houston 8

Chicago White Sox 2 Tampa Bay 1

Seattle 4 Kansas City 2

Cleveland 5 Detroit 1

Baltimore 5 Toronto 3

N.Y. Yankees 10 Boston 7

L.A. Angels 7 Texas 2

National League

Atlanta 5 Washington 3 (12 innings)

Milwaukee 3 St. Louis 2

Colorado 6 San Diego 4

Arizona 7 San Francisco 3

Philadelphia 4 Cincinnati 3 (12 innings)

N.Y. Mets 4 Miami 1

Chicago Cubs 13 Pittsburgh 5

Interleague

Oakland 16 L.A. Dodgers 6

Major League Soccer

New York City 4 Salt Lake 0

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