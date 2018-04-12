Wednesday’s Games
NHL
Pittsburgh 7 Philadelphia 0
(Penguins lead series 1-0)
Winnipeg 3 Minnesota 2
(Jets lead series 1-0)
Vegas 1 Los Angeles 0
(Golden Knights lead series 1-0)
—
AHL
Syracuse 1 Rochester 0
Texas 3 Grand Rapids 2 (OT)
San Jose 2 Bakersfield 1
Stockton 6 Ontario 3
Tucson 4 San Diego 0
—
NBA
Boston 110 Brooklyn 97
Detroit 119 Chicago 87
Miami 116 Toronto 109 (OT)
Minnesota 112 Denver 106 (OT)
New Orleans 122 San Antonio 98
New York 110 Cleveland 98
Oklahoma City 137 Memphis 123
Orlando 101 Washington 92
Philadelphia 130 Milwaukee 95
Sacramento 96 Houston 83
L.A. Lakers 115 L.A. Clippers 100
Portland 102 Utah 93
—
MLB
American League
Minnesota 9 Houston 8
Chicago White Sox 2 Tampa Bay 1
Seattle 4 Kansas City 2
Cleveland 5 Detroit 1
Baltimore 5 Toronto 3
N.Y. Yankees 10 Boston 7
L.A. Angels 7 Texas 2
National League
Atlanta 5 Washington 3 (12 innings)
Milwaukee 3 St. Louis 2
Colorado 6 San Diego 4
Arizona 7 San Francisco 3
Philadelphia 4 Cincinnati 3 (12 innings)
N.Y. Mets 4 Miami 1
Chicago Cubs 13 Pittsburgh 5
Interleague
Oakland 16 L.A. Dodgers 6
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Major League Soccer
New York City 4 Salt Lake 0