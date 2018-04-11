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Tuesday's Games

Last Updated Apr 11, 2018 at 2:40 am EDT

Tuesday’s Games

CONCACAF Champions League semifinal

Toronto FC 1 Club America 1

(TFC wins 4-2 on aggregate)

Chivas 0 New York Red Bulls

(Chivas wins 1-0 on aggregate)

AHL

Chicago 4 Milwaukee 3 (SO)

Rockford 5 Iowa 3

NBA

Charlotte 119 Indiana 93

Philadelphia 121 Atlanta 113

Washington 113 Boston 101

Phoenix 124 Dallas 97

Utah 119 Golden State 79

Houston 105 L.A. Lakers 99

MLB

American League

Tampa Bay 6 Chicago White Sox 5

Cleveland 2 Detroit 1

Toronto 2 Baltimore 1

Boston 14 N.Y. Yankees 1

L.A. Angels 11 Texas 1

Minnesota 4 Houston 1

Seattle 8 Kansas City 3

National League

Pittsburgh 8 Chicago Cubs 5

Philadelphia 6 Cincinnati 1

Washington 4 Atlanta 1

N.Y. Mets 8 Miami 6

St. Louis 5 Milwaukee 3 (11 innings)

San Diego 5 Colorado 2

San Francisco 5 Arizona 4

Interleague

L.A. Dodgers 4 Oakland 0

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