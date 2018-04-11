Tuesday’s Games
CONCACAF Champions League semifinal
Toronto FC 1 Club America 1
(TFC wins 4-2 on aggregate)
Chivas 0 New York Red Bulls
(Chivas wins 1-0 on aggregate)
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AHL
Chicago 4 Milwaukee 3 (SO)
Rockford 5 Iowa 3
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NBA
Charlotte 119 Indiana 93
Philadelphia 121 Atlanta 113
Washington 113 Boston 101
Phoenix 124 Dallas 97
Utah 119 Golden State 79
Houston 105 L.A. Lakers 99
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MLB
American League
Tampa Bay 6 Chicago White Sox 5
Cleveland 2 Detroit 1
Toronto 2 Baltimore 1
Boston 14 N.Y. Yankees 1
L.A. Angels 11 Texas 1
Minnesota 4 Houston 1
Seattle 8 Kansas City 3
National League
Pittsburgh 8 Chicago Cubs 5
Philadelphia 6 Cincinnati 1
Washington 4 Atlanta 1
N.Y. Mets 8 Miami 6
St. Louis 5 Milwaukee 3 (11 innings)
San Diego 5 Colorado 2
San Francisco 5 Arizona 4
Interleague
L.A. Dodgers 4 Oakland 0
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