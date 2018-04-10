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Monday's Games

Last Updated Apr 10, 2018 at 2:00 am EDT

Monday’s Games

NBA

Toronto 108 Detroit 98

Brooklyn 114 Chicago 105

Cleveland 123 New York 109

Oklahoma City 115 Miami 93

Milwaukee 102 Orlando 86

Minnesota 113 Memphis 94

San Antonio 98 Sacramento 85

Denver 88 Portland 82

New Orleans 113 L.A. Clippers 100

MLB

American League

Tampa Bay 5 Chicago White Sox 4

Cleveland 2 Detroit 0

Toronto 7 Baltimore 1

L.A. Angels 8 Texas 3

Houston 2 Minnesota 0

Kansas City 10 Seattle 0

National League

Milwaukee 5 St. Louis 4 (10 innings)

Philadelphia 6 Cincinnati 5

Washington 2 Atlanta 0

N.Y. Mets 4 Miami 2

San Diego 7 Colorado 6

Arizona 2 San Francisco 1

Pittsburgh at Chicago Cubs, ppd.

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